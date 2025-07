OM : Tensions avec Rabiot, «on n’en peut plus»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Figure centrale – et controversée – dans la carrière d’Adrien Rabiot, Véronique Rabiot est une mère présente, protectrice, mais dont l’attitude interpelle. Dans une enquête de L’Équipe, Philippe Kontostavlos, l’un des premiers agents à l’avoir accompagnée dans le monde du football, dresse un portrait nuancé de cette femme au fort caractère.

Grâce à cette compréhension du milieu , Véronique Rabiot avait réussi à réaliser un joli coup. « Elle a commis des erreurs, Adrien aurait pu avoir une meilleure carrière, mais c'est vrai qu'elle a su manoeuvrer dans un milieu qu'elle ne connaissait pas du tout. Sans entrer dans les détails, ils étaient dans une situation financière et personnelle très, très compliquée. Adrien n'avait même pas été retenu par l'INF Clairefontaine, et il y a eu ce coup de pouce du destin, j'ai réussi à convaincre City de le prendre » a déclaré Kontostavlos.

« Le problème, avec elle, c'est toujours l'argent »

Mais en Angleterre, des tensions sont vite apparues avec l'entourage d'Adrien Rabiot. « Avec les dirigeants de Manchester City, c'était compliqué. Ils me disaient : "Philippe, on n'en peut plus, ce n'est jamais assez avec elle". C'est Véro, quoi. C'est toujours l'escalade. Il fallait toujours aller réclamer une rallonge au club et moi, je faisais la balle de ping-pong. Elle a dit qu'ils n'avaient pas respecté leurs engagements mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'elle ne se plaisait pas à Manchester, et c'est pour cela qu'ils sont partis au bout de six mois. En fait, le problème, avec elle, c'est toujours l'argent. À City, à Paris, à la Juve, partout, ça a été la même histoire » a confié l’agent.