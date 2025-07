«Il casse la baraque», l’OM tient sa star !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’OM est attendu au tournant sur cette saison. Le club phocéen se veut ambitieux avec un Roberto De Zerbi souhaitant être compétitif dans toutes les compétitions dans lesquelles Marseille est engagé. Auteur d’une pré-saison tout à fait remarquable pour le moment, Mason Greenwood a de quoi devenir un vrai patron de cet effectif selon Walid Acherchour.

Dauphin du PSG la saison passée, l’OM se veut très ambitieux pour la deuxième année de Roberto De Zerbi sur son banc. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club phocéen est en train de réaliser plusieurs opérations intéressantes sur le mercato, et peut compter sur un Mason Greenwood qui semble très en forme. Arrivé à Marseille l’été dernier, le phénomène anglais a sorti une belle saison 2024-2025, avec 22 buts à la clé.

Surtout, l’ailier anglais de 23 ans surnage sur cette pré-saison de l’OM , ce qui présage de belles choses pour la saison prochaine. Pour Walid Acherchour , le niveau de Mason Greenwood est étincelant. « Greenwood fait un super début de pré-saison. Il est en train de casser la baraque avec l'Olympique de Marseille et revient en très grande forme, athlétiquement, physiquement », a ainsi confié l’éditorialiste au micro de l’After Foot ce dimanche soir.

« Cette année, il doit mettre tout le monde d'accord sportivement »

« Pour le match contre Gérone, il y avait lui et les autres. Une impression de supériorité qui se dégageait à chaque fois qu'il touchait le ballon. On a été très exigeants envers Mason Greenwood qui est passé par plusieurs étapes dans sa saison. (...) Cette année, il doit mettre tout le monde d'accord sportivement. Je ne parle pas de ce qui s'est passé autour de lui. Sa saison a fait débat, on avait pas le même Mason Greenwood contre les gros clubs. C'est l'année où il doit répondre à toutes ces questions parce qu'il a la Ligue des champions », conclut Acherchour.