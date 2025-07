Transferts - OM : Un deal bouclé avec le Qatar ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier Ismaël Bennacer figure en bonne place sur le bureau de l’OM. D’après nos informations, le Milan AC se montre intransigeant sur la nature de la transaction : le club lombard n’acceptera qu’un transfert sec, écartant toute possibilité de prêt avec option d’achat. Une exigence financière claire, qui aurait refroidi l'OM. A l'heure actuelle, d'autres pistes sont envisagées.

Comme l’explique Nasser Sandjak , les doutes de l' OM dans ce dossier Bennacer sont légitimes. « Quinze millions d’euros, c’est une somme. Le Milan AC a besoin d’argent, on le sait. Et je ne suis pas étonné qu’il préfère un transfert ferme. Mais je peux aussi comprendre l’OM. Bennacer est un très bon joueur, mais ses problèmes physiques amènent à réfléchir. Et mettre autant d’argent, sans parler du salaire, sur un footballeur qui a passé plusieurs mois éloigné des terrains depuis 2023, c’est aussi un pari. » a déclaré l'ancien international algérien lors d'un entretien accordé à Africa Foot.

Un départ de l'Europe évoqué

En parallèle, le nom de Bennacer circule dans le Golfe, notamment du côté du Qatar, où Djamel Belmadi, aujourd’hui entraîneur d’Al-Duhail, serait intéressé. Mais pour Sandjak, ce choix ne serait pas le bon : « Sportivement, à 27 ans, cela n’aurait pas vraiment de sens pour Bennacer de partir au Qatar. Le niveau du championnat est modeste, il n’y a pas grand-monde dans les stades. Oui, on peut y gagner beaucoup d’argent, mais si on parle projet sportif, l’intérêt est limité. » Selon lui, l'Arabie Saoudite lui offrirait un environnement plus sain. « S’il décide de partir dans le Golfe Persique, je pense que ce serait mieux de choisir l’Arabie saoudite. Le niveau est nettement plus élevé qu’au Qatar, et il pourrait très bien y gagner sa vie » a-t-il lâché.