Mourinho est-il un meilleur choix que Zidane pour le PSG ?

La rédaction

Bien que la saison soit encore loin d’être terminée, le PSG se projette déjà sur le prochain exercice. Si le mercato estival est à l’étude, la question du prochain entraîneur du club de la capitale est également débattue. Aujourd’hui, c’est Christophe Galtier qui est en poste, mais il pourrait être remplacé. José Mourinho serait alors une option. Meilleure que Zinedine Zidane ?

Durant l’intersaison, ça pourrait énormément bouger au PSG. Et pas que dans l’effectif. Suite au nouveau fiasco en Ligue des Champions, le club de la capitale préparerait une reconstruction et elle pourrait également concerner Christophe Galtier. Aujourd’hui entraîneur du PSG, l’ancien de Nice est en grande difficulté. Les résultats pourraient avoir sa tête et la question sera alors de savoir qui viendrait prendre la place de Galtier à Paris.

Alerte au PSG, Mourinho est réclamé en urgence https://t.co/6hOUkDMpAY pic.twitter.com/6cwIs2yEoL — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Zidane ou Mourinho ?

Pour occuper le poste d’entraîneur du PSG, le nom de Zinedine Zidane est souvent revenu. L’ancien du Real Madrid a longtemps été annoncé comme l’objectif numéro 1 du Qatar. Mais voilà qu’un autre nom est désormais associé au PSG : José Mourinho. Et la piste menant au Special One, aujourd’hui à l’AS Rome fait énormément débat…

« C’est à double tranchant »