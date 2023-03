Mourinho au PSG, «il me fait grimper au rideau ce mec-là»

Axel Cornic

Alors que l’avenir de Christophe Galtier est déjà en discussion, les noms évoqués pour le remplacer sur le banc du Paris Saint-Germain se multiplient. Il y en a un toutefois qui revient sans cesse et c’est celui de José Mourinho, qui a déjà emblé être une idée pour QSI par le passé.

Le contrat de Christophe Galtier court jusqu’en juin 2024 et pour le moment, le PSG ne semble pas encore voir pris de décision ferme sur son avenir. Pourtant, l’échec en Ligue des Champions pourrait peser lourd et parmi les Zinédine Zidane ou encore Thomas Tuchel, un nom revient sans cesse. José Mourinho semble en effet avoir toujours été une sorte de fantasme pour le PSG et cette fois ça pourrait bien être la bonne, puisqu’il pourrait claquer la porte de l’AS Roma en fin de saison. Son profil de coach à poigne séduit, mais certains se demandent si cela pourra coller avec certaines stars du vestiaire parisien.

Mercato - PSG : Paris a déjà tranché pour Messi, ça se confirme https://t.co/DgyBO5tkSd pic.twitter.com/jgJEj0mNC7 — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

« Mourinho, il ne faut pas aller chercher plus loin »

Pour Jérôme Rothen, une arrivée de Mourinho au PSG serait une excellente chose. « Je ne demande pas le départ de Christophe Galtier, mais si c’est le choix des dirigeants parisiens je pense qu’il ne faut pas aller chercher plus loin » a expliqué l’ancien du PSG, au micro de RMC Sport . « José Mourinho est un entraineur à poigne, un entraineur qui a gagné, qui a beaucoup de vécu et qui sera respecté par tous les joueurs du vestiaire ».

« Je suis persuadé qu'il arrivera à faire bouger ce club ! »