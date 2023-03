Ça vire au flop à l’OM, il se lâche après son transfert

Thibault Morlain

Il y a plus d’un an maintenant, en janvier 2022, Cédric Bakambu débarquait à l’OM alors qu’il était libre de tout contrat. Une expérience qui n’aura finalement duré que quelques mois. En effet, le Congolais n’a pas été vraiment en réussite sur la Canebiète et a fait ses valises durant l’été. Désormais à l’Olympiakos, Bakambu est revenu sur cet échec.

Avec Sead Kolasinac, Cédric Bakambu a été l’autre recrue de l’OM lors du mercato hivernal 2022. Un pari qui a toutefois viré au flop. En effet, l’attaquant congolais a fait ses valises dès le mercato suivant. L’été dernier, Bakambu a ainsi quitté l’OM et le voilà désormais du côté de la Grèce et de l’Olympiakos.

« Je ne garde aucune rancoeur envers l'Olympique de Marseille »

Ça n’a donc pas fonctionné entre l’OM et Cédric Bakambu. Un échec analysé par le principal intéressé. Pour Canal+ Afrique , il a en effet expliqué : « Je ne garde aucune rancoeur envers l'Olympique de Marseille, mon départ a été tant bénéfique pour moi que pour l'OM, vu que chacun est performant de son côté ».

Les raisons d’un échec