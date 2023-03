Mercato : Un crack donne sa réponse au PSG

Thomas Bourseau

Khéphren Thuram (21 ans) fait tourner la tête de bien des clubs européens en marge du prochain mercato. Et le PSG n’y fait pas exception. Cependant, le futur international français qui a été appelé par Didier Deschamps, se dit bien à Nice.

Lancé par Thierry Henry dans le bain professionnel à l’AS Monaco et entraîné par Patrick Vieira à l’OGC Nice, Khéphren Thuram va côtoyer un autre membre de France 98 pendant cette trêve internationale puisque Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a fait appel à lui. Le fils de Lilian Thuram y retrouvera son frère aîne Marcus. Récompensé de sa régularité et ses prestations réussies à l’OGC Nice cette saison, Khéphren Thuram va sans doute connaître sa première sélection en ce mois de mars… avant un transfert à la fin de la saison ?

Après Marcus Thuram, le PSG se lance sur les traces de son frère Khéphren

Le PSG suivrait Khéphren Thuram en marge du prochain mercato, à l’instar de Marcus Thuram qui sera pour sa part libre de tout contrat à l’issue de la saison au Borussia Mönchengladbach. Cependant, bien que le PSG garde un œil avisé sur l’évolution de sa situation, le milieu de terrain de l’OGC Nice, sous contrat jusqu’à l’été 2025, a laissé planer le doute sur son avenir.

«Je suis très heureux là où je suis»