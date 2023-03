Mercato : Il met la pression sur l’OM et reçoit une réponse cinglante

Axel Cornic

En fin de contrat, Alexis Sanchez semble disposé à rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine... mais à certaines conditions ! L’international chilien a en effet annoncé vouloir continuer à jouer au plus haut niveau et donc viser des titres, ce qui n’a pas été le cas de l’OM cette année en Ligue 1, Ligue des Champions et Coupe de France.

Après le départ d’Arkadiusz Milik, l’OM a su trouver son nouvel attaquant avec Alexis Sanchez, qui est devenu en quelques mois l’un des grands leaders de l’équipe. Mais la belle histoire pourrait se termine dès juin, puisque le contrat de l’attaquant de 34 ans se termine dans seulement quelques semaines.

Sanchez va faire le point avec l’OM

D’après les informations de RMC Sport , les deux parties devraient se rencontrer en fin de saison afin de justement évoquer leur avenir commun. Sanchez serait heureux à l’OM, mais souhaiterait tout de même avoir quelques garanties au niveau sportif, pour essayer d’accrocher un titre l’année prochaine.

Mais ne va pas tout décider

Au sein de l’OM on aurait expliqué que les indications d’Alexis Sanchez seront prises en compte... mais elles ne feront pas loi ! Le recrutement sera en effet fait en fonction des besoins de l’équipe et non des éventuelles demandes de l’international chilien.