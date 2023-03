Alerte au PSG, Mourinho est réclamé en urgence

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu à domicile par le Stade Rennais dimanche, le PSG traverse une période très délicate sur le plan sportif, et Christophe Galtier pourrait donc se retrouver menacé à terme. Chacun y va de son opinion quant à l’identité du futur entraîneur du PSG, et José Mourinho récolte quelques suffrages.

Interrogé dimanche en conférence de presse après la défaite concédée par le PSG face à Rennes (0-2), Christophe Galtier affichait une grande détermination pour son avenir au club : « Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant. Je dis ça avec beaucoup de lucidité, en essayant d’avoir la plus juste analyse (…) Je suis venu dans ce projet pour deux ans, on spécule sur mon avenir. Ma seule obsession, c'est d'être champion. Ce match va peut-être occasionner une réflexion de ma direction mais il faut remettre les choses dans le contexte. Ce match ne doit pas tout remettre en cause », a indiqué l’entraîneur du PSG.

Galtier pas menacé dans l’immédiat

À en croire les informations révélées lundi par L’EQUIPE et RMC Sport , la direction du PSG ne prendra aucune décision hâtive quant à un éventuel limogeage de Christophe Galtier, et à moins d’un incroyable rebondissement, ce dernier sera donc toujours l’entraîneur au moins jusqu’au terme de la saison. Reste à savoir ce qui sera décidé durant l’été, alors que le PSG dispose de plusieurs options crédibles sur le marché des entraîneurs comme Zinedine Zidane… ou José Mourinho !

« Mourinho, la seule personne pour ce job »