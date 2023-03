Incroyable, il lâche le nom du «maillon faible» de l’OM en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté sans option d’achat par Arsenal, Nuno Tavares alterne clairement le bon et le moins bon depuis son arrivée à l’OM. Capable de fulgurance offensive, le Portugais peut également se distinguer pas errements défensifs impressionnants. A tel point qu’Eric Di Meco le voit comme le maillon faible du club phocéen.

En quête d'un joueur capable d'animer son couloir gauche, l'OM a mis la main sur Nuno Tavares qui a débarqué sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance d'Arsenal. Mais après des débuts prometteurs, notamment sur le plan offensif, le Portugais a laissé apparaître d'importantes lacunes défensives comme le souligne Eric Di Meco.

«Quand c’est difficile, il fait partie des maillons faibles»

« Avec un Alexis Sanchez à ses côtés, Nuno Tavares ne se rend pas compte qu’il a un exemple de ce qu’il faut faire sur un terrain. Quand il perd un ballon, il s’arrête ! Là, ce n’est même plus de la frustration. Quand tu vois Sanchez et les autres faire autant d’efforts, lui se contente de s’arrêter et de prendre du retard au marquage. J’ai un regard particulier sur lui, car je connais le poste. Quand il met 10 secondes avant de se replacer, c’est le genre de chose qui te met en difficulté sur un match comme celui à Reims. Quand c’est difficile, il fait partie des maillons faibles », lâche l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC .

Nuno Tavares sur le départ ?