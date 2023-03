Mercato : Le PSG reçoit un appel du pied très spécial

Amadou Diawara

Tous les deux convoqués par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus, Khephren et Marcus Thuram se sont présentés ensemble en conférence de presse ce mercredi après-midi. Alors qu'ils seraient dans le viseur du PSG, les deux frères se sont prononcés sur une potentielle cohabitation dans un club de Ligue 1.

Très performant depuis le début de la saison, Khephren et Marcus Thuram (25 ans) ont tapé dans l'œil du PSG et de l'équipe de France. En effet, le club de la capitale serait emballé par l'idée de boucler le transfert des deux fils de Lilian Thuram lors du prochain mercato estival, tandis que Didier Deschamps les a convoqué pour affronter les Pays-Bas puis l'Irlande en éliminatoires de l'Euro 2024.

«Si on doit jouer ensemble en club cela sera avec plaisir»

Présents en conférence de presse ce mardi après-midi, Marcus et Khephren Thuram (21 ans) ont été interrogé sur une possible cohabitation dans un club de Ligue 1. « On a tous des carrières différentes. Si on doit jouer ensemble en club cela sera avec plaisir mais ce n'est pas une obsession » , a d'abord lancé l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin.

«C'est parfait de l'avoir à côté de moi»