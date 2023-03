PSG : Messi prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 35 ans, Lionel Messi est à un tournant de sa carrière. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l'international argentin aurait une offre de prolongation entre les mains, mais serait réticent à l'accepter. Les discussions devraient se poursuivre, mais une chose est sûre, le joueur souhaite concourir au plus haut niveau.

Lionel Messi ne manque pas de sollicitations, notamment en raison de sa situation contractuelle. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l'international argentin pourrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien souhaite le conserver et une première offre aurait été transmise.

Messi voudrait rester en Europe

Pour l'heure, le PSG n'a pas reçu de réponse positive. En réalité, Messi serait, de plus en plus, réticent à prolonger son contrat à Paris. Une réunion serait programmée avec le père du joueur pour tenter d'avancer. Ce mercredi, Marca fait le point et annonce que le champion du monde aurait pris une première décision.

Messi ferme la porte à deux destinations