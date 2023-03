Un joueur vit un calvaire, catastrophe assurée au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jamais blessé, Milan Skriniar faisait figure de valeur sûre. Néanmoins, depuis un mois, son état physique inquiète puisqu'il souffre de problème au dos après avoir subi une pubalgie. Les nouvelles données par Zsolt Fegyveres, le médecin de l'équipe de Slovaquie, ne sont pas rassurantes alors que le défenseur va rejoindre le PSG en fin de saison.

L'été prochain, Milan Skriniar sera selon toute vraisemblance le premier renfort du PSG. Sur le papier, c'est un énorme coup réalisé par le club de la capitale qui récupère un solide défenseur sans débourser la moins indemnité de transfert. Sauf que depuis un mois, l'international slovaque inquiète. A cause d'une pubalgie difficile à guérir, il n'a disputé que 10 minutes depuis le 22 février. Une anomalie pour un joueur qui n'avait raté que cinq matches depuis son arrivée à l'Inter Milan à cause d'un test positif au Covid. Cette fois-ci, cela semble plus sérieux comme en témoigne son message après avoir quitté le rassemblement de la sélection slovaque.

Messi : Le Qatar relance tout le feuilleton au PSG https://t.co/eaHKMHHXQB pic.twitter.com/QPDovwVa8F — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

«Je ne vais pas très bien»

« Demain, je retournerai à Milan pour consulter sur la suite du traitement à suivre afin de retourner sur le terrain le plus rapidement possible. Je ne vais pas très bien. J'ai des problèmes de dos avec des douleurs qui remontent jusqu'à la jambe. Malheureusement, je ne pourrai pas me mettre à la disposition de l'entraîneur », a confié Milan Skriniar qui semble donc touché sur le plan physique mais également mental. Et ce ne sont pas les propos de Zsolt Fegyveres, le médecin de l'équipe de Slovaquie qui vont inverser la tendance.

«Son état s'est aggravé»