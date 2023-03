Le PSG rêve d’une sensation de Ligue 1, le verdict est connu

Thomas Bourseau

Khéphren Thuram (21 ans) pourrait se laisser séduire par un transfert XXL à l’intersaison au vu de sa cote sur le marché. Le PSG en pincerait pour le milieu de l’OGC Nice, mais le principal intéressé a calmer les ardeurs de tout le monde.

Au PSG, Nasser Al-Khelaïfi affirmait en juin 2022 vouloir mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes. En tant que président du PSG, il confiait d’ailleurs avoir à cœur de mettre la main sur les talents français dont font partie Marcus Thuram et Khéphren Thuram respectivement au Borussia Mönchengladbach et à l’OGC Nice. D’après les informations circulant dans la presse, le PSG aimerait mettre la main sur la fratrie Thuram qui anime le marché des transferts pour le mercato estival à venir.

Le PSG en pince pour Khéphren Thuram, l’Europe se l’arrache

Pour ce qui est de Khéphren Thuram pour qui le contrat expirera le 30 juin 2025 à l’OGC Nice, le PSG semble se frotter à une grosse concurrence dans la course à la signature du milieu de terrain de 21 ans. L’Inter, la Juventus, Newcastle United, Liverpool et bien d’autres seraient sur les rangs et prêts à gêner le PSG selon The Daily Telegraph. L’occasion pour Khéphren Thuram de vider son sac.

Je suis très heureux là où je suis»