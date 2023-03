«J’ai renoncé à 10M€» : Après son départ du PSG, il s’en mord les doigts

Thibault Morlain

Considéré parmi les plus grands gardiens de l’histoire du football, Gianluigi Buffon a joué au PSG. En 2018, l’Italien débarque dans la capitale en provenance de la Juventus. Une histoire qui n’aura duré qu’un an, mais voilà que ce laps de temps a tout de même marqué Buffon, au point même de regretter d’avoir quitté le PSG.

Avant Gianluigi Donnarumma, un autre Italien a gardé les buts du PSG. En effet, Gianluigi Buffon a évolué avec le club de la capitale. C’était lors de la saison 2018-2019 et le pari n’a pas forcément fonctionné. D’ailleurs, le Transalpin n’est resté qu’une saison au PSG avant donc de faire ses valises à l’été 2019.

« J’ai vécu la meilleure expérience de ma vie »

A l’occasion de l’émission Bobo TV , Gianluigi Buffon est revenu sur son aventure avec le PSG. Et voilà que l’Italien a émis certains regrets d’avoir quitté aussi tôt le club de la capitale : « Au Paris Saint-Germain, j'ai vécu la meilleure expérience de ma vie et partir a été la plus grande erreur de ma carrière, mes enfants me demandent encore pourquoi ».

« Je me sentais comme un homme libre »