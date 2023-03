Transferts : Le PSG a fait un cadeau inédit

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé en tant que conseiller sportif du PSG l’été dernier, Luis Campos a eu carte blanche pour son mercato qui a depuis été fortement critiqué. Une aubaine pourtant aux yeux de Luis Fernandez, qui rappelle que les anciennes directions sportives n’ont pas eu le droit à autant de liberté pour leur recrutement.

Hugo Ekitike, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler… Autant de recrues attirées lors du dernier mercato estival par Luis Campos, qui venait d’être nommé conseiller sportif du PSG. Mais ce recrutement n’a finalement pas du tout été à la hauteur des ambitions parisiennes puisque le club de la capitale a été éliminé dès le stade des 8es de finale de la Ligue des Champions, et Campos se trouve dans l’œil du cyclone au PSG.

Mbappé réclame du lourd au PSG, ce sera 150M€ https://t.co/VutcuStJvB pic.twitter.com/6uxPZEZFAW — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Un mercato contesté

En effet, même si Christophe Galtier a droit à son lot de critiques pour ses choix tactiques, le recrutement de Luis Campos est au centre des discussions, de nombreux observateurs estimant que les renforts choisis n’ont pas le niveau requis pour le PSG. Et pourtant…

Campos a eu de la liberté pour son mercato