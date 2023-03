Panique à l'OM, un joueur menace de claquer la porte

La rédaction

Alors que l’OM vise une nouvelle qualification en Ligue des Champions cette saison, l’équipe mise en place par Igor Tudor peut compter sur un Alexis Sanchez en forme. Retrouvé après des passages mitigés à Manchester United et à l’Inter Milan, le Chilien a cependant laissé planer le doute sur son avenir, lui dont le contrat expire en juin prochain.

Auteur d’un doublé contre Reims dimanche dernier (victoire 1-2 des Marseillais), Alexis Sanchez a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’homme fort de l’OM cette saison. Avec 16 buts au compteur toutes compétitions confondues, le Chilien rayonne à Marseille, lui qui possède une option négociable dans son contrat (qui expire cet été) de prolongation d’un an.

Alexis Sanchez exige « un OM ambitieux » pour continuer

Présent dans l’émission l’After Foot , le journaliste de RMC Sport Florent Germain s’est exprimé sur la situation du Chilien : « Il a signé un an, mais une deuxième année a été négociée et le deal c’est on se voit en fin de saison pour voir si on fait cette deuxième année ou pas. Financièrement, il n’y aura pas de vraie négo. Il gardera le même salaire à quelques dizaines de milliers d’euros près. Il est à 3M nets par an, un peu plus. La question est plus sportive. Il veut un OM ambitieux, il veut gagner, il n’a pas aimé que l’OM ait fini dernier de sa poule en Ligue des Champions » .

Il annonce du lourd pour un joueur, l’OM va halluciner https://t.co/B56e0KoYr3 pic.twitter.com/49biIUaQ1Z — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

L’OM ne se « mettra pas en danger » concernant Alexis Sanchez