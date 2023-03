Un ancien du PSG relance le feuilleton Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Près de deux ans après son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane prépare son retour avec la ferme intention de reprendre du service durant l’été. Alors que son nom a été cité aux quatre coins de l’Europe, le Français n’exclurait pas de retourner chez les Merengue en cas de départ de Carlo Ancelotti, mais d’autres profils sont ciblés.

Libre en attendant que la place de sélectionneur se libère en équipe de France, Zinedine Zidane est contraint de revoir ses plans pour son avenir. Alors que son nom circule notamment du côté du PSG, le10sport.com vous a révélé que Christophe Galtier et Luis Campos, sauf retournement de situation, devraient rester en poste dans la capitale. De son côté, Zidane n’écarterait pas la possibilité de retrouver la Casa Blanca en cas de départ de Carlo Ancelotti.



Zidane surveille la situation d’Ancelotti

Désireux de reprendre du service rapidement, Zinedine Zidane surveillerait en effet la situation de Carlo Ancelotti au Real Madrid, et attendrait d’être fixé sur le sort de l’Italien avant de trancher pour son avenir. Le sacre quasi acté du FC Barcelone en Liga place en effet l’entraîneur merengue dans une situation inconfortable, lui dont l’avenir devrait dépendre du parcours de son équipe en Ligue des champions et en Coupe du Roi. En cas de départ d’Ancelotti, Zidane ne verrait pas d’un mauvais œil un troisième passage du côté du Santiago Bernabéu, un intérêt réciproque ?

Pochettino favori, d’autres pistes étudiées