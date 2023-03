Le PSG tout proche d’un coup improbable sur le mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alerté par la situation de son ancien titi, le PSG serait en embuscade pour boucler son retour à Paris. D'ailleurs, les négociations seraient déjà avancées entre le club rouge et bleu et le clan Rabiot.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2019, Adrien Rabiot a refusé de prolonger. Impuissant et contraint de voir l'un de ses titis quitter le club librement et gratuitement, le club de la capitale a décidé de se venger. En effet, le PSG a mis Adrien Rabiot au placard jusqu'à la fin de son engagement.

Clash avec Deschamps, Benzema donne sa «réponse» https://t.co/e0KVhyZQ3P pic.twitter.com/7qMhCuPwIX — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Le PSG au travail pour rapatrier Adrien Rabiot

Lorsqu'il était libre de tout contrat le 1er juillet 2019, Adrien Rabiot a fait le choix de rejoindre la Juventus. Mais après quatre saisons passées à Turin, l'international français pourrait une nouvelle fois être transféré gratuitement, et ce, s'il ne prolonge pas d'ici-là. Loin de rempiler avec la Juve aujourd'hui, Adrien Rabiot serait dans le viseur du PSG, qui serait prêt à le rapatrier malgré leur fin de cohabitation chaotique.

«C'est très chaud» entre le PSG et Adrien Rabiot