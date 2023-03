Coup de théâtre, l’OM va boucler un départ

Thomas Bourseau

Prêté par l’OM pour l’intégralité de la saison à la Juventus, Arkadiusz Milik voit des informations contraires circuler sur son avenir. Alors qu’il était récemment question d’un refus de la Vieille Dame de définitivement s’attacher ses services, la donne aurait changé.

En cette période de trêve internationale, Pablo Longoria ne resterait pas pour autant les bras croisés. Le président de l’OM aurait à coeur de préparer au mieux le prochain mercato alors que le club phocéen est dans le sprint final en Ligue 1 pour conserver sa deuxième place au classement.

Milik pas conservé à la Juventus, le retour de Morata discuté à Turin ?

Cependant, une désillusion se dessinait concernant une vente ces derniers temps. La Gazzetta dello Sport confiait en effet dernièrement que la Juventus songerait sérieusement à ne pas lever l’option d’achat de 7M€ et ses 2M€ de bonus convenue entre l’OM et la Juve pour le prêt d’Arkadiusz Milik l’été dernier. La cause ? La volonté de la Vieille Dame de retrouver Alvaro Morata.

Coup de bluff, la Juventus finalement prête à acheter Milik