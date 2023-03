Tapis rouge déroulé pour Mourinho, le PSG annonce la couleur

Thomas Bourseau

Au terme d’une nouvelle campagne européenne décevante, le PSG prévoirait de changer d’entraîneur selon la presse italienne, une nouvelle fois. José Mourinho figurerait tout en haut de la liste parisienne, mais The Special One temporiserait pendant un mois encore.

Christophe Galtier a débarqué au PSG lorsque beaucoup attendaient l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de touche du club de la capitale, lui qui était alors depuis une année sans club après son départ du Real Madrid en mai 2021. Que ce soit le président Nasser Al-Khelaïfi ou Galtier en personne, tous deux avaient été interrogés sur la non-venue de Zidane.

Le PSG aurait choisi de changer de coach, Mourinho dans la short-list

Et alors que le PSG a une nouvelle fois été tenu en échec en Ligue des champions, le temps serait encore au changement d’entraîneur. C’est en effet l’information qu’ Il Messaggero a communiqué ces dernières heures. Le PSG aurait pris la décision de tourner la page Galtier à la prochaine intersaison et José Mourinho serait l’une des pistes principales activées par le comité de direction du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, son profil plairait à Luis Campos, compatriote portugais de Mourinho et conseiller football du PSG, avec qui il jouirait d’une belle relation.

Le PSG est tenté, Mourinho lâche un énorme indice https://t.co/ZjYQ1y39K6 pic.twitter.com/RdkNOO8q74 — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Mourinho veut entendre le plan de la Roma pour la saison prochaine avant de décider