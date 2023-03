Mercato : Réclamé au PSG, Mourinho a déjà tranché

La rédaction

Au vu de la mauvaise deuxième partie de saison du PSG, les dirigeants parisiens pourraient se séparer de Christophe Galtier. Pour le remplacer plusieurs noms sont évoqués dans les médias, notamment celui de José Mourinho qui plaît particulièrement à Jérôme Rothen. Et le PSG aura une ouverture si la Roma ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions.

En quête d’une révolution qui ferait passer un cap au club, le Paris Saint-Germain pourrait démarrer son mercato estival en remerciant le tandem Galtier/Campos. Si Christophe Galtier venait bien à partir dès la fin de saison, José Mourinho pourrait être une piste intéressante pour le remplacer d’après Jérôme Rothen.

Un joueur se lâche, Mbappé et Deschamps vont halluciner https://t.co/JwEEMvxBnC pic.twitter.com/BuAB1kxdfR — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

« Il me fait grimper aux rideaux »

L’ancien joueur du PSG, désormais consultant sur les ondes de RMC avait affirmé en début de semaine qu’il voyait en José Mourinho un leader qui pourrait réellement apporter au club de la capitale : « Ce que j'aime chez José Mourinho, c'est que c'est un put*** de passionné de football. Désolé de le dire comme cela parce que ça manque (au PSG, ndlr). C'est un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné et qui a beaucoup de vécu. Il sera respecté par tous les joueurs du vestiaire. (…) Moi il me fait grimper aux rideaux ce mec-là. Il me fait grimper aux rideaux. Je suis persuadé qu'il arrivera à faire bouger ce club et à lui donner une bonne direction » avait conclu le consultant dans l'émission Rothen s'enflamme .

La Roma ne veut pas laisser filer José Mourinho