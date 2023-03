PSG : Un pari à 10M€ relance le feuilleton Messi

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone pourrait-il rafler la mise dans le feuilleton Lionel Messi ? Des doutes se multiplient quant à la prolongation de contrat de l’Argentin au PSG et le Barça compterait en profiter en tentant une manoeuvre économique risquée. Explications.

Lionel Messi n’est plus le bienvenu au PSG. Du moins pour certains supporters et observateurs du Paris Saint-Germain comme Jérôme Rothen. Après l’élimination du club de la capitale en 1/8ème de finale de la Ligue des champions, l’ancien joueur du PSG s’est montré clair : « jamais de la vie » il prolongerait le contrat courant jusqu’en juin prochain de Lionel Messi alors que le PSG discute avec son clan depuis un moment comme le10sport.com vous le révélait le 18 février dernier.

Barcelone ne se cache plus pour Lionel Messi

De quoi permettre au FC Barcelone de se mettre à rêver d’un éventuel retour de Lionel Messi, en attestent les multiples témoignages à ce sujet de la bouche des joueurs, de l’entraîneur Xavi Hernandez et du président Joan Laporta pas plus tard que la semaine dernière. Le message est clair : les portes du FC Barcelone lui sont ouvertes.

Messi lâche une bombe en privé, coup de théâtre au PSG https://t.co/3vBPIXlQlG pic.twitter.com/PtnPZ7Oqas — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Le Barça tente un coup de maître à 10M€ avec Messi