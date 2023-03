Zidane - PSG : Un énorme coup de bluff de Doha ?

Axel Cornic

Le projet mené par Luis Campos et Christophe Galtier semblait avoir très bien démarré, mais quelques mois après voilà qu’un nouveau changement est réclamé. C’est surtout l’entraineur du Paris Saint-Germain qui est visé, alors que des noms comme ceux de Zinédine Zidane, d’Antonio Conte ou encore de José Mourinho sont évoqués pour le remplacer.

Troisième entraineur français de QSI après Antoine Kombouaré et Laurent Blanc, Christophe Galtier fait face à une énorme crise au PSG. Les résultats depuis le début de l’année 2023 sont mauvais et les éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de France ont déclenché un énorme flot de critiques contre celui qui a remplacé Mauricio Pochettino en juillet 2022.

«Le meilleur attaquant d'Europe» : Le PSG tente un transfert de folie https://t.co/SscilrHf5r pic.twitter.com/wxGhrxakSm — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Zidane, Conte ou Mourinho ?

Un départ est déjà réclamé, mais qui pourrait remplacer Galtier ? La piste Zinédine Zidane a forcément fait son retour, mais ces derniers jours deux autres candidats ont été annoncés avec José Mourinho et Antonio Conte, avec ce dernier qui est libre de tout contrat après son récent licenciement à Tottenham.

Galtier pourrait rester jusqu’en 2024

Pourtant, à Doha on pourrait bien opter pour la continuité ! D’après les informations de La Repubblica , Christophe Galtier pourrait rester au moins jusqu’au terme de son contrat avec le PSG, soit le 30 juin 2024. Une façon de continuer à croire en un projet lancé il y a seulement quelques mois avec Luis Campos.

Mancini pourrait être l’après-Galtier