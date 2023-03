Le PSG va prendre une décision fatale avec Messi et Ramos

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines semaines, le PSG va devoir prendre une décision importante concernant l'avenir de Sergio Ramos et de Lionel Messi dont les contrats expirent le 30 juin prochain. Et visiblement, le Qatar se verrait conserver ses deux stars, quitte à se mettre en grande difficulté sur le plan économique.

Cet été, le PSG souhaite se renforcer de façon importante. Néanmoins, avant de penser à recruter, il faut régler le cas de certains joueurs actuels du club. Et pas des moindres puisqu'une décision doit rapidement être prise concernant Lionel Messi et Sergio Ramos.

Le PSG veut prolonger Messi et Ramos

En effet, le contrat des deux stars prend fin le 30 juin, et le doute plane toujours sur leur avenir. Mais selon les informations de L'EQUIPE , le PSG souhaite bel et bien conserver Lionel Messi et Sergio Ramos au moins pour une saison supplémentaire. Ce qui risque de poser un gros problème.

Gros danger à venir ?

Et pour cause, le média révèle les salaires mensuels bruts de Lionel Messi et Sergio Ramos qui touchent respectivement 3,4M€ et 791 600€. Par conséquent, les conserver ne permettrait pas d'alléger la masse salariale, déjà très importantes, et renforcerait donc la menace du fair-play financier. Mais surtout, cela impacterait clairement la capacité du PSG à recruter sur le mercato.