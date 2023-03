Mercato : Pour son retour, Zidane doit faire un miracle à la Benzema

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est un grand nom du Real Madrid, que ce soit en tant que joueur et entraîneur. Son aura est telle qu’il est déjà parvenu par le passé à recruter Karim Benzema et Raphaël Varane entre autres. Et alors que le président Florentino Pérez lui refuserait un énième retour, ce dernier demanderait de l’aide à Zidane sur le marché des transferts.

Après avoir été snobé par la Fédération française de football qui a préféré prolonger le contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en juin 2026, Zinedine Zidane préparerait son retour. En l’état, il semble que le souhait premier du champion du monde 98, qui est de revenir au Real Madrid selon L’Equipe , ne devrait pas se concrétiser.

Zidane aimerait revenir au Real Madrid, le club aurait d’autres plans

C’est en effet l’information divulguée par Relevo mardi. Le média espagnol affirmait que le président Florentino Pérez prendrait certes la décision de limoger Carlo Ancelotti si le Real Madrid ne remportait pas la Ligue des champions. Mais pour son remplacement, les pistes prioritaires du club merengue seraient Mauricio Pochettino et Raul Gonzalez, légende du Real Madrid.

Viré du PSG, il va offrir un boulevard au Qatar pour Zidane https://t.co/jULNKl596O pic.twitter.com/cxflpOEiIK — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Le Real Madrid compterait tout de même sur Zidane pour Bellingham