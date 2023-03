Messi - Neymar : Le PSG dénonce un mensonge et craint une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme chaque année, L'EQUIPE a dévoilé son classement des plus gros salaires de Ligue 1. Sans surprise, ce sont les joueurs du PSG qui trustent le top 10 avec un trio intouchable composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Mais alors que leurs revenus pourraient plomber les finances du club, au PSG on assure que le vrai problème est ailleurs.

Ce jeudi, L'EQUIPE a publié sa traditionnelle édition dévoilant le salaire des joueurs de Ligue 1. Sans surprise, ce sont les joueurs du PSG qui écrasent la concurrence et occupent le top 10. Wissam Ben Yedder (11e, 650 000€ bruts/mois) est le premier joueur n'évoluant pas à Paris de ce classement. Au total, 15 Parisiens sont présents dans le top 20 largement dominé par Kylian Mbappé (6M€ bruts/mois), Neymar (3,7M€ bruts/mois) et Lionel Messi (3,4M€ bruts/mois). Des salaires qui donnent le tournis et qui pourrait plomber les finances du club. Mais au sein du PSG, on explique que le problème est ailleurs.

«Ce qui plombe, ce sont les salaires des joueurs moyens»

Contactée par L'EQUIPE , une source au PSG explique que les finances sont plombées par les salaires des joueurs secondaires : « On a l'impression que ce qui plombe les finances du Paris-Saint-Germain, ce sont les contrats de Mbappé, Messi ou Neymar. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont de très grosses sommes, mais ce sont des joueurs qui font gagner de l'argent au club. Les promoteurs donnent plus d'argent pour les tournées, les sponsors sont plus nombreux et dépensent plus, le stade est plein et les zones hospitalités s'arrachent... Ce qui plombe, ce sont les salaires des joueurs moyens, très bien payés au PSG et qui ne rapportent rien d'un point de vue business ».

Bernat et Mukiele, les mieux payés après les stars