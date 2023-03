C’est confirmé, cette star a dit non au PSG

Thomas Bourseau

Entre José Mourinho et le PSG, le potentiel mariage ne devrait pas avoir lieu cet été. D’une part parce que The Special One aurait pris la décision de poursuivre au sein du club de la capitale italienne, mais aussi en raison de la préparation du mercato romain avec ses dirigeants.

Et si José Mourinho devenait l’entraîneur du PSG ? Bien que le10sport.com vous ait affirmé la semaine dernière que sauf cataclysme, le tandem Christophe Galtier - Luis Campos sera reconduit au PSG la semaine prochaine, la presse s’est enflammée ces derniers jours quant à une éventuelle arrivée du Special One au PSG.

Mourinho aurait décidé de rester à la Roma…

D’ailleurs, Jérôme Rothen a même milité sur les ondes de RMC pour que José Mourinho vienne remettre de l’ordre au sein du vestiaire du PSG. Pour autant, la presse italienne affirme via le Corriere dello Sport que Mourinho aurait pris la décision, avant la trêve internationale, de finalement honorer son contrat à la Roma qui court jusqu’en juin 2024.

La guerre est déclarée, le PSG peut réaliser un coup sensationnel https://t.co/z4DDfZkKbT pic.twitter.com/MMrGwE811F — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

...et réclamerait un transfert en particulier à ses dirigeants