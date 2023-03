Mbappé va halluciner, le PSG tient son nouveau patron

Pierrick Levallet

Comme en équipe de France, Kylian Mbappé fait office de leader au PSG. Mais un autre joueur inattendu a une grande influence dans le vestiaire : Danilo Pereira. Considéré comme un indésirable il y a peu, le Portugais a été propulsé au rang de patron auprès de ses coéquipiers en peu de temps.

Devenu capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé fait également office de leader dans le vestiaire du PSG. La star de 24 ans fait partie des joueurs qui ont une grande influence en interne. Mais un autre joueur inattendu a su se hisser à ce rang-là : Danilo Pereira. Proche d’un transfert l’été dernier, il est devenu important dans le groupe de Christophe Galtier.

À cause de Mbappé, il se fait chambrer au RC Lens https://t.co/25ZnoGcNpR pic.twitter.com/UNP7UzJGvK — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Danilo Pereira, le collectif avant tout

À en croire Le Parisien , Danilo Pereira s’obstinerait à mettre le collectif en priorité en interne, au sein d’un effectif où les individualités prennent le l’ascendant sur l’équipe. Au beau milieu d’un effectif de stars comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé, le Portugais s’efforce d’être un leader dans le vestiaire.

«Il a gagné le respect de tout le monde»