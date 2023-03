L’OM se lâche sur Mbappé, Marseille ne va pas aimer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans un long entretien accordé à L’EQUIPE, Igor Tudor a évoqué le niveau du championnat de France et notamment la domination du PSG. Selon l’entraîneur de l’OM, le club de la capitale est intouchable, notamment lorsque Kylian Mbappé joue. Pour le Croate, l’attaquant français est tout simplement le meilleur joueur du monde.

Cette saison démontre une nouvelle fois l'importance de Kylian Mbappé au PSG. La double confrontation contre l'OM en est d'ailleurs la preuve criante puisque sans leur attaquant, les Parisiens se sont inclinés face aux Marseillais en Coupe de France, avant d'écraser l'OM quelques jours plus tard grâce à un Kylian Mbappé en feu. Igor Tudor reconnaît donc la supériorité du crack de Bondy.

Transferts : Mbappé et le PSG ont un problème https://t.co/PNaPcruTT6 pic.twitter.com/ChCdVm0ulC — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

«Mbappé est le plus fort au monde»

« S'ils veulent gagner, ils gagnent. Après, il y a (Kylian) Mbappé. J'ai un immense respect pour (Lionel) Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du foot, Neymar est très fort lui aussi, mais aujourd'hui Mbappé est le plus fort au monde et l'équipe n'est pas du tout la même avec ou sans lui », lance le coach de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE .

«Avec lui, et avec une autre motivation de leur part, ils ont gagné»