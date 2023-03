«On est dans un délire total» : Le président du PSG se fait allumer

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on prépare déjà la saison prochaine. Si Luis Campos est au travail pour le mercato estival à venir, le Portugais est également occupé par certaines prolongations. Cela vaut pour Lionel Messi et Sergio Ramos. Nasser Al-Khelaïfi l’a d’ailleurs confirmé, le PSG veut garder ses deux stars. De quoi faire halluciner Daniel Riolo.

Aujourd’hui au PSG, Lionel Messi et Sergio Ramos sont toutefois en fin de contrat. Seront-ils encore donc là la saison prochaine ? Telle est la question. Depuis plusieurs semaines maintenant, ça discute d’une prolongation. Et comme l’a annoncé Nasser Al-Khelaïfi à Marca , ça bouge en coulisses pour conserver Messi et Ramos au PSG : « Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d’erreurs ».

« On est dans un délire total »

Ces déclarations de Nasser Al-Khelaïfi ne sont clairement pas passées inaperçues et lors de L’After Foot , sur RMC , Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots sur le président du PSG. « L’histoire de Messi est pas content au PSG, ce qui est vrai, trouve en écho les déclas de Nasser à Marca, c’est formidable, on va garder Messi, Ramos, on va garder tout le monde. On est dans un délire total », a-t-il lâché.

« Je ne sais plus où sont les logiques sportives dans tout cela »