Zidane - PSG : Une annonce décisive tombe

Alors que le FC Barcelone est en route pour un nouveau titre en Liga, Carlo Ancelotti est menacé. Une situation que suivrait attentivement Zinedine Zidane, prêt à retrouver le Real Madrid selon la presse espagnole. Cependant, le technicien italien n'a pas l'intention de laisser sa place malgré les convoitises de la fédération brésilienne comme l'a indiqué le principal intéressé.

Toujours libre de tout contrat, Zinédine Zidane serait prêt à repousser d'éventuelles avances du PSG pour un énième retour au Real Madrid selon la presse espagnole. Carlo Ancelotti est en effet menacé alors que le FC Barcelone file tout droit vers le titre en Liga. Mais le technicien italien n'a pas l'intention de quitter son poste, lui dont le bail court jusqu'en juin 2024.

Ancelotti plombe le Brésil... et Zidane

Alors que son nom circule pour reprendre la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti a fait savoir à Marca qu’il ne comptait pas quitter le club espagnol de sitôt : « Je veux rester au Real Madrid. Je suis heureux. J’ai dit à plusieurs reprises que je continuerais toute ma vie au Real Madrid » a lâché le technicien italien.

« Je l’admire vraiment »