Il explose des records avec le PSG, «une fierté»

Arnaud De Kanel

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery bat tous les records de précocité au PSG. Le jeune homme de 17 ans marque de son empreinte ses premiers pas avec le maillot parisien. Un immense bonheur pour le natif de Montreuil qui écrit l'histoire dans son club de coeur.

Plus rien ne résiste à Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain de 17 ans a déjà son nom gravé dans l'histoire du PSG. Le 6 août dernier, contre Clermont Ferrand, il devenait à 16 ans, le plus jeune joueur de l'histoire du club à disputer un match officiel. Le 15 janvier, face au Stade Rennais cette fois-ci, Warren Zaïre-Emery était devenu le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à débuter un match en Ligue 1. Enfin, le 1er février, il marquait face à Montpellier pour sceller la victoire du PSG et devenir ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du club en Ligue 1 avant de récidiver une semaine plus tard à Monaco. A 17 ans, il affole les compteurs et ne cache pas sa fierté.

«C’est une fierté»

Dans un entretien accordé au site du PSG, Warren Zaïre-Emery est revenu sur ses débuts historiques et fracassants. « C’est une fierté. Ça fait dix ans que je suis ici. Je suis très content de jouer avec des joueurs comme ça. Donc je suis content d’être ici et de donner mon maximum », confie-t-il, avant d'évoquer son premier but sous les couleurs parisiennes.

«C’est spécial»