«Mbappé ne m’empêche pas de dormir» : Bourreau du PSG, il se lâche

Défenseur du Bayern Munich et coéquipier du capitaine de l’équipe de France chez les Bleus, Dayot Upamecano est parvenu à garder la cage bavaroise inviolée lors de la double confrontation face au PSG de Kylian Mbappé en 1/8ème de finale de Ligue des champions. L’occasion pour Upamecano de faire une petite révélation.

Une fois n’est pas coutume, le PSG s’est incliné au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Défenseur du Bayern, Dayot Upamecano a pris part aux deux succès bavarois face au Paris Saint-Germain, à l’aller (1-0) et au retour (2-0). L’international français est donc parvenu avec ses coéquipiers à museler Kylian Mbappé qui n’a pas trouvé le chemin des filets.

Mbappé muselé face au Bayern

L’occasion pour Dayot Upamecano de faire un point au Figaro sur sa mentalité et sur son état d’esprit au niveau de ses confrontations directes face aux monstres que sont Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland à qui il se frottera en 1/4 de finale de Ligue des champions les 11 et 19 avril lors des Bayern - Manchester City. Upamecano l’affirme, il ne craint pas le challenge, bien au contraire.

«J’adore ces rendez-vous et je joue au foot pour me frotter aux meilleurs»