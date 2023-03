Menacé par l’OM, le PSG fait une annonce de taille

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Premier de Ligue 1 avec sept points d’avance sur l’OM, le PSG n’est pas encore champion. Il reste dix journées de championnat et le club de la capitale va enchaîner trois gros matchs. Christophe Galtier reste tout de même serein, il a rappelé en conférence de presse qu’il ne fallait « pas tomber dans la facilité ».

A dix journées de la fin du championnat, le PSG est toujours leader de Ligue 1 avec sept points d’avance sur l’OM. Un matelas confortable, même si Paris n’est plus aussi souverain que les années précédentes. Battu deux fois par le Stade Rennais mais aussi par le RC Lens et l’AS Monaco, le club de la capitale galère contre les gros. Le choc face à l’OL dimanche soir sera un nouvel indicateur dans la saison du PSG, surtout qu’il sera suivi de sommets contre Lens et Nice.

L’OM peut encore y croire

Derrière, l’OM a sept points de retard. Même si le club olympien se concentre surtout sur sa qualification en Ligue des Champions, les nombreuses contre-performances du PSG poussent forcément Marseille à regarder au-dessus. Malgré la pression qui est mise sur son dos, Christophe Galtier reste serein.

«Il ne faut pas tomber dans la facilité»