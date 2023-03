En plein scandale, le boss du PSG reçoit un énorme soutien

La rédaction

Visé en février dernier par une plainte pour séquestration et enlèvement de la part d’un ancien associé, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi ne laisse rien transparaître. Pourtant, à l’international, la côte du Qatari n’a jamais été aussi haute. Après s’être dévoilé en tant que l’un des barrages principaux au projet de Super Ligue, Nasser s’est mué en défenseur du football « des petits ».

Désigné président du PSG en 2011 lors du rachat du club par l’émir du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi avait tout du président idéal. Outre sa diplomatie, l’homme de 49 ans sait y faire en politique. Et après des rapports plutôt mitigés avec des instances comme la FIFA et l’ECA (association européenne des clubs), le président parisien s’est opposé au projet de Super Ligue (proposé par douze clubs européens, six Anglais, trois Espagnols et trois Italiens en avril 2021), rendant ses relations meilleures avec ces deux dernières. Ainsi, en très peu de temps, la côte de l’ancien tennisman a grimpé chez les petits clubs, mais clairement baissé chez les cadors européens.

Nasser Al-Khelaïfi reconnu mondialement

Le journal l’Équipe , qui a suivi pendant 48 heures le président du PSG, évoque un homme respecté, mais surtout reconnu par ses pairs. En effet, ce dernier est entré dans une nouvelle dimension après s’être opposé au projet de Super Ligue, alors qu’Aleksander Čeferin , président de L’UEFA, voit en Nasser, un relais privilégié pour contrer ce projet, toujours très populaire chez les cadors européens.

« Il est devenu celui à qui il faut parler », déclare un président de club