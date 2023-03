Frayeur pour un pote de Messi, il évite le drame en direct

Pierrick Levallet

Grand ami de Lionel Messi, Sergio Agüero a été obligé de prendre sa retraite en décembre 2021 en raison de problèmes cardiaques. Depuis, l'ancienne star argentine doit faire avec ces soucis de santé. Et ce mercredi, il en a alerté plus d'un lors d'un stream sur la plateforme Twitch. Mais plus de peur que de mal pour l'ex-buteur de 34 ans.

Proche de Lionel Messi, Sergio Agüero a été contraint de se retirer prématurément du football. L’ancien buteur argentin avait dû prendre sa retraite en décembre 2021 en raison de problèmes cardiaques alors qu'il venait tout juste de rejoindre le FC Barcelone. Le cauchemar avait d’ailleurs commencé deux mois plus tôt, à l’occasion d’un match contre Alavès, où il s’était allongé au milieu du terrain en se tenant la poitrine.

Agüero inquiète tout le monde sur Twitch

D’ailleurs, l’ex-star de Manchester City en a alarmé plus d’un lors d’un stream sur Twitch ce mercredi. Invité par Ibai Llanos, Sergio Agüero s’est mis à poser la main sur sa poitrine et s’est arrêté de parler afin de prendre son pouls. « Qu’est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Tu veux qu’on appelle un médecin ? » lui a alors demandé Ibai Llanos, très inquiet.

Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @aguerosergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. "¿Quieres que vayamos al médico?" pic.twitter.com/Yt2noDJF4V — MARCA (@marca) March 30, 2023

«Je crois que j’ai eu une petite arythmie»