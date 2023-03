Messi en feu, l’Argentine hallucine et tacle le PSG

La rédaction

Large vainqueur du Panama et du Curaçao ces derniers jours, Lionel Messi peut avoir le sourire. Acclamé par le public argentin, trois mois après sa victoire en Coupe du monde, le joueur est apparu décontracté aux côtés de ses coéquipiers, ce qui contraste radicalement avec son attitude au PSG où il ne fait guère l'unanimité.

L'heure des retrouvailles pour Lionel Messi. Trois mois après son sacre en Coupe du monde au Qatar, le joueur argentin était de retour dans son pays pour défier le Panama et Curaçao, mais surtout pour célébrer, une nouvelle fois, ce titre avec le public. Acclamé comme le reste de son équipe, la star du PSG est apparue décontractée et souriante, ce qui tranche radicalement avec son attitude au PSG.

Messi critiqué au PSG

Cible de nombreuses critiques de la part des supporters parisiens, Lionel Messi apparaît le visage fermé lors de ses apparitions et ne prend plus la peine d'aller saluer le public. A 35 ans, le joueur semble trainer son spleen à Paris, alors que les rumeurs de départ se font de plus en plus insistantes.

L'Argentine redoute le pire pour Messi