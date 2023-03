Messi a été trahi, la folle révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2021, l'incroyable s'est produit. Lionel Messi a effectivement été contraint de quitter son club de toujours le FC Barcelone, et a rebondi dans la foulée au PSG. Ronald Koeman, alors entraîneur du Barça, revient sur ce départ et fait des révélations.

En 2021, alors qu'il vient de remporter la Copa America, son premier titre majeur avec l'Argentine, Lionel Messi revient à Barcelone où il pense pouvoir prolonger son contrat qui a pris fin quelques semaines plus tôt. Mais c'est alors que l'impensable se produit. Joan Laporta lui annonce que le Barça n'est pas en mesure de le conserver sur le plan économique. Résultat, la star argentine rejoint le PSG. Et pourtant, Ronald Koeman, qui était alors sur le banc blaugrana à l'époque, révèle que tout était prêt pour la prolongation de Lionel Messi.

«Il ne méritait pas de partir comme ça»

« C'était une surprise. On m'a dit en pré-saison : "Demain, nous avons la réunion avec Messi et son père, nous signons et il reste". Le lendemain, Laporta m'a appelé pour me dire : "Je pense que c'est compliqué". Et le soir, il est parti. Messi, c'est Barcelone, il a tellement fait pour le club qu'il ne méritait pas de partir comme ça », confie l'ancien coach du Barça pour Relevo avant d'assurer qu'en tant qu'entraîneur, il n'avait rien à apprendre à Lionel Messi.

«Il était heureux à la fin»