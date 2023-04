«Libéré d’un poids», Messi met fin à son calvaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

La cinquième Coupe du monde de sa carrière aura été la bonne. En décembre dernier, Lionel Messi est monté sur le toit du monde en remportant le Mondial avec l’Argentine. Un succès historique qui, pour Jorge Burruchaga, déleste l’attaquant du PSG d’un poids énorme.

Le 18 décembre dernier, au terme d’une rencontre exceptionnelle, l’Argentine a été sacrée championne du monde pour la troisième fois de son histoire. Malgré le scénario rocambolesque, le triplé de Kylian Mbappé et tout ce qui va avec, Lionel Messi et ses coéquipiers n’ont pas lâché et se sont imposés au terme de la séance de tirs au but. Le sacre d’une vie pour Messi qui avait échoué en 2014. A l’époque, l’Argentine avait été battue en prolongations par l’Allemagne.

Messi n’y croit toujours pas

« J'en ai rêvé tant de fois, je l'ai tellement voulu que je n'arrive toujours pas à y croire… Un grand merci à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et à tous ceux qui ont cru en nous. Nous avons montré une fois de plus que les Argentins, lorsqu'ils luttent ensemble et sont unis, sont capables de réaliser tout ce qu'ils veulent. Le mérite appartient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c'est la force de tous ceux qui se battent pour le même rêve qui était aussi le rêve de tous les Argentins... Nous l'avons fait ! », avait écrit Lionel Messi après le sacre de l’Argentine.

Messi «soulagé, libéré d’un poids»