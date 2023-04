Mbappé explose au PSG, il avait tout prévu

La rédaction

Considéré comme l’un des tous meilleurs, Kylian Mbappé a totalement changé de dimension depuis son départ de l’AS Monaco pour rejoindre le PSG à l’été 2017. Le natif de Bondy est passé d’un statut d’espoir du football à celui de tête d’affiche de la nouvelle génération. Le Prince Albert II de Monaco est revenu sur le début de carrière du désormais capitaine de l’équipe de France.

Auteur de 27 buts en 60 matchs à l’AS Monaco entre 2015 et 2018, Kylian Mbappé a laissé une belle trace dans la principauté avant de rejoindre le Paris Saint-Germain pour un montant record de 180M€. Aujourd’hui reconnu de tous grâce à ses prouesses en Coupe du monde et en Ligue des champions, le nouveau capitaine des Bleus est en train de battre tous les records. Meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 206 réalisations, Mbappé est également bien parti pour le devenir en équipe de France.

Le Prince Albert se souvient du Mbappé de Monaco

Interviewé sur beIN SPORTS , le Prince Albert II de Monaco a avoué que malgré les facilités du joueur, il ne pensait pas que la carrière de Mbappé prendrait de telles proportions : « L’AS Monaco est son club formateur. Il le dit encore volontiers, je le remercie pour ça. On voyait qu’il avait déjà des qualités exceptionnelles, qu’il allait sans doute être un très bon joueur, mais là il a vraiment pris une dimension assez exceptionnelle. Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière, où qu’elle soit ».

Des qualités « exceptionnelles » depuis le plus jeune âge