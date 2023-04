Retour fracassant au PSG, c’est totalement validé

La rédaction

Pur produit du centre de formation parisien, Adrien Rabiot a pendant longtemps été l’un des hommes forts du milieu de terrain du PSG. Mais des relations conflictuelles avec sa direction l’ont poussé à un départ en fin de contrat vers la Juventus en 2019. Mais c’est également en tant qu’agent libre que le joueur de 27 ans pourrait effectuer son retour au sein du club parisien. Une aubaine selon Rio Mavuba.

International français à 37 reprises, Adrien Rabiot est désormais à 27 ans, un tout autre joueur. Devenu l’un des patrons du milieu de terrain de l’équipe de France, l’ancien Parisien n’a toujours pas prolongé son contrat avec la Juventus. Une opportunité à saisir pour le PSG ?

Adrien Rabiot, « un joueur à part » selon Rio Mavuba

Présent dans l’émission Téléfoot , l’ancien capitaine du LOSC, Rio Mavuba, s’est exprimé sur la possibilité d’un retour d’Adrien Rabiot au PSG. « C’est un joueur à part. Il connaît bien la maison et il arrive à maturité » , déclare ce dernier.

« Il peut apporter énormément au PSG », estime Mavuba