Il souffre au PSG, une confidence lourde de sens est lâchée

La rédaction

Alors que le PSG recevait l’OL ce dimanche, cette rencontre marquait également le retour de Laurent Blanc au Parc des Princes, sept ans après son départ. Sur le banc du club de la capitale de 2013 à 2016, l’actuel entraîneur lyonnais a indiqué avoir discuté avec Christophe Galtier et comprendre très bien la situation dans laquelle il se trouve actuellement.

Après les derniers résultats du PSG et notamment l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’avenir de Christophe Galtier est remis en question. Si, selon nos informations, son duo avec Luis Campos devrait être reconduit la saison prochaine, plusieurs noms ont été évoqués pour lui succéder sur le banc parisien.

Laurent Blanc comprend Christophe Galtier

Présent en conférence de presse avant la réception de l’OL, Christophe Galtier avait lâché un message fort sur son avenir. Le technicien français se sent « légitime » pour entraîner le PSG et prépare d’ores et déjà la saison prochaine avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi afin de dessiner l’effectif de la saison prochaine.

«Je vois ton visage et je comprends certaines choses»