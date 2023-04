Le PSG en pleine crise, une décision radicale bientôt annoncée ?

Axel Cornic

L’année 2023 est catastrophique pour le Paris Saint-Germain, qui a quasiment tout perdu sauf le titre en Ligue 1. Mais même cet objectif, à priori assez simple pour un club qui a survolé le championnat ces dernières années à part quelques exceptions, semble désormais pouvoir lui échapper. Forcément, c’est une nouvelle fois Christophe Galtier qui pourrait en payer les frais.

Rien ne va plus au PSG depuis la Coupe du monde et des grands changements sont réclamés. En première ligne, on retrouve un Christophe Galtier extrêmement critiqué, qui pourrait bien quitter son poste moins d’un an après son arrivée.

Galtier est en danger au PSG

D’après les informations de RMC Sport , un tel scénario semble de plus en plus probable, surtout après les nouvelles défaites survenues ces dernières semaines. Sa position serait de plus en plus fragilisée en interne et même Luis Campos, qui semblait être son principal soutien au PSG, semble désormais douter.

Un départ avant la fin de la saison ? C’est possible