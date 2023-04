PSG : Coup de tonnerre, l’appel qui relance tout pour Mourinho

Thomas Bourseau

José Mourinho est contractuellement lié à la Roma jusqu’en juin 2024, mais a laissé planer le doute sur son avenir. De quoi faire les affaires du PSG qui penserait notamment au Special One pour remplacer Christophe Galtier. A moins que Chelsea ne prenne le PSG de vitesse.

Et si le sauveur du PSG s’appelait José Mourinho ? La crise sportive est d’actualité au Paris Saint-Germain au point où le comité de direction du club de la capitale songerait à licencier Christophe Galtier avant même la fin de la saison. Mais qui pour le remplacer ? Entre Luis Enrique que Neymar aimerait avoir au PSG selon Daniel Riolo ou encore les pistes Julian Nagelsmann et Zinedine Zidane, priorité de longue date de la famille royale du Qatar pour le Paris Saint-Germain, les options semblent être connues.

Mourinho botte en touche pour son avenir, le PSG peut y croire

Cependant, un tout autre profil serait pris en considération au PSG, à savoir José Mourinho. The Special One est sous contrat à la Roma jusqu’en juin 2024 et a refusé de sceller son avenir le week-end dernier. « La seule chose que je peux dire, c'est de répéter : sur mon avenir, sur mon état d'esprit, je ne parle que chez moi. Et parfois même pas à la maison, je m'enferme, je ne parle pas à mes amis, à mes coéquipiers, aux journalistes ». Ancien joueur du PSG et consultant pour RMC , Jérôme Rothen a dernièrement milité sur les ondes de la radio pour la venue de José Mourinho afin notamment de remettre de l’ordre au sein de l’institution parisienne.

Chelsea contacte Mourinho, le PSG sous pression