«Tu ne vas pas me payer avec un pass du Parc Astérix», Zlatan Ibrahimovic dégoupille

Véritable star du football, Zlatan Ibrahimovic s'est amusé à jouer le rôle d'acteur. En effet, le géant suèdois a incarné un personnage dans le dernier film de la saga des gaulois Astérix et Obélix. Alors que le film sort en salles au début du mois de février, son réalisateur Guillaume Canet, explique comment il a choisi et pensé à Zlatan pour ce film.

41 ans, footballeur et bras droit de Jules César : voici la folle histoire de Zlatan Ibrahimovic. L’ancienne gloire du PSG a connu sa première grande aventure cinématographique en jouant le personnage d’Antivirus dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu . Guillaume Canet, dans une rencontre presse lors des Rendez-vous du cinéma français d'Unifrance est revenu sur cette décision de faire de Zlatan, un légionnaire romain.

Zlatan le gladiateur

Guillaume Canet raconte : « Je pensais à un gladiateur. Et au départ, je voulais un combattant. Je m'étais dit McGregor ou un mec comme ça. À un moment, on était en réunion, et Yohan Baiada, un des co-producteurs, me dit : "Mais Zlatan ?". Je l'ai alors appelé au téléphone et je commence à lui raconter. Il me demande quel rôle il va jouer. Et je lui dis que c'est pour jouer le bras de droit de Jules César. Il y a un temps silencieux : "Comment César peut jouer le bras droit de César ?". C'est tellement lui » .

