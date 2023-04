Un incroyable retour annoncé au PSG, une offensive est programmée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Approchant de la fin de son contrat à la Juventus, Adrien Rabiot serait dans le viseur du PSG, désireux d’apporter du changement dans son effectif. Cependant, la situation de l’international français n’est pas passée inaperçue sur le mercato, et un autre club envisagerait de passer à l’action dans ce dossier.

Parti par la petite porte en 2019, libre de tout contrat après avoir été mis à l’écart, Adrien Rabiot pourrait retrouver le Paris Saint-Germain. Le milieu de l’équipe de France est en effet annoncé sur les tablettes de Luis Campos, travaillant sur le mercato estival à venir. Rabiot apparaît comme une excellente opportunité, du fait de sa situation contractuelle avec la Juventus et de ses prestations convaincantes à Turin et en équipe de France.

« Rien de spécial » entre Rabiot et le PSG

Interrogé par Téléfoot sur le sujet, Adrien Rabiot a assuré de son côté qu’il n’y avait « rien de spécial » entre lui et son club formateur. « J’entends beaucoup de bruits. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Je vais le redire encore une fois, je suis concentré sur cette fin de saison avec la Juventus et puis on verra par la suite dans les prochaines semaines ce qui se passe », a confié le milieu des Bleus , également courtisé en Premier League.

Newcastle à l’affût

D’après les informations divulguées par Ekrem Konur, Newcastle surveille aussi la situation d’Adrien Rabiot et pourrait rapidement passer à l’action pour tenter de le recruter. Un contrat de trois ans est évoqué par le journaliste. Reste à voir ce que décidera le principal intéressé.