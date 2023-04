Le rêve de Zidane vole en éclat, le PSG va adorer

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, le Real Madrid pourrait être amené à remplacer Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane ne figurerait pas tout en haut de sa short-list. En outre, le PSG serait la destination la plus probable à ce jour pour le Français.

Zinedine Zidane attendait patiemment son heure pour l’équipe de France. Mais ce ne fut pas le bon moment. C’est en effet ce que la prolongation de contrat de Didier Deschamps jusqu’en juin 2026 a signifié. Résultat, Zidane aimerait reprendre du service après près de deux années sabbatiques et son départ du Real Madrid en mai 2021.

Zidane aimerait revenir au Real Madrid

Comme L’Équipe le soulignait il y a plusieurs semaines, Zinedine Zidane aurait à coeur de retrouver une nouvelle fois le Real Madrid après deux passages sur le banc du club merengue en tant qu’entraîneur principal. Cependant, le Real Madrid aurait d’autres projets selon Relevo , Mauricio Pochettino étant la priorité du président Florentino Pérez et Raul Gonzalez l’alternative principale de Pochettino.

Zidane loin dans la short-list du Real Madrid, le PSG en pole position

Goal fait un tour d’horizon sur les éventuelles options du Real Madrid concernant la succession de Carlo Ancelotti qui est pressenti pour prendre la tête de la sélection brésilienne à l’issue de la saison. Le média britannique explique qu’en plus de Pochettino et Raul, des options comme Julian Nagelsmann et Xabi Alonso seraient prises en considération au Real Madrid lorsque le favori dans la course à la signature de Zinedine Zidane n’est autre que le PSG. De quoi faire jubiler la famille royale qatarie qui rêve de Zidane pour le PSG depuis plusieurs années à présent.