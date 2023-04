Mbappé clashe le PSG, a-t-il raison ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une polémique assez improbable qui a rythmé la journée de jeudi au PSG. En effet, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher sa colère en découvrant la vidéo pour la campagne d'abonnement de la saison prochaine. La raison ? L'attaquant français est le seul joueur mis en avant pour cette campagne, ce qu'il a du mal à comprendre. Mais a-t-il bien fait de faire passer le message en public ?

Alors que la situation sportive du PSG est inquiétante depuis le début de l'année, les Parisiens se seraient bien passés de cette nouvelle polémique. En effet, les Parisiens ont diffusé la vidéo de la campagne d'abonnement pour la saison prochaine et font de Kylian Mbappé le centre du projet. A tel point qu'à l'exception de courtes apparitions de Nuno Mendes et Warren Zaïre Emery, aucun autre joueur du PSG n'est mis en valeur dans cette vidéo, ce qui a visiblement passablement agacé Kylian Mbappé.

Riolo dénonce un problème au PSG avec Mbappé https://t.co/8V0WuyRUp4 pic.twitter.com/L3CwZuQ2bO — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

«Le PSG n'est pas le Kylian Saint-Germain»

Ainsi, dans un message diffusé en story Instagram , le capitaine de l'équipe de France n'a pas manqué de pousser un coup de gueule : « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain ». Il faut dire que Kylian Mbappé n'aurait pas été averti par le PSG.

Mbappé est énervé en interne