Un renfort surprise débarque à l’OM !

Alors que l’Olympique de Marseille s’embarque dans le sprint final en Ligue 1, avec l’objectif d’aller décrocher une place qualificative pour la Ligue des champions, mais aussi de menacer le PSG jusqu’au bout, Igor Tudor pourra compter sur un renfort inattendu pour parvenir à ses fins, avec l’arrivée d’un proche de l’entraîneur croate.

Une fin de saison excitante se met en place en Ligue 1. Alors que le PSG est à la peine et s’apprête à affronter l’OGC Nice ce samedi, le RC Lens et l’OM ne lâchent rien derrière, à la lutte pour décrocher leur billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions, tout en rêvant d’un faux-pas parisien pour espérer mieux, avec leurs six points de retard sur Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

L’OM accueille un nouveau préparateur physique

Et Igor Tudor pourra compter sur un renfort particulier pour tenter de remplir son objectif. Comme l’explique RMC , Gianni Brignardello intègre le staff de l’entraîneur de l’OM en cette fin de saison et travaillera aux côtés de Carlo Spignoli, le club phocéen jugeant bon d’ajuster la préparation physique de l’équipe.

Tudor et Brignardello se connaissent bien

Le Croate connaît très bien Gianni Brignardello pour avoir collaboré avec lui du côté de l’Udinese et à Vérone. Celui-ci devrait ainsi rester à l’OM aussi longtemps qu’Igor Tudor, entraîneur sur lequel compte Pablo Longoria pour la saison à venir.